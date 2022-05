Un judecator va emite un ordin european de ancheta pentru a afla unde este inchisa Elena Udrea in Bulgaria

Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni ca va emite un ordin european de ancheta, in vederea identificarii locului din Bulgaria unde este detinuta Elena Udrea, pentru ca aceasta sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari primita de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu. La acest termen de judecata, magistratul l-a intrebat pe avocatul Elenei Udrea daca stie unde se afla aceasta cu ... citeste toata stirea