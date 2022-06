Un pod rutier s-a prabusit in judetul Neamt. Un autocamion si o autoutilitara, surprinse in zona. Un barbat a fost ranit. Podul fusese reparat in 2021 FOTO VIDEO

Un pod rutier s-a rupt, joi dupa amiaza, in judetul Neamt, iar un autocamion si o autoutilitara au fost surprinse in zona. In urma acestui eveniment, un barbat a fost ranit.UPDATE IPJ Neamt a precizat circulatia rutiera a fost deviata, potrivit news.ro. "Avand in vedere ca circulatia rutiera este blocata, au fost instituite filtre rutiere pentru informarea conducatorilor auto si devierea traficului rutier pe Drumul National 15 D, Roman - Gadinti", a anuntat IPJ Neamt. Inspectoratul pentru ... citeste toata stirea