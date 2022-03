Un refugiat ucrainean a ramas fara portofel intr-un fast food de langa Bucuresti. Cati dolari a declarat ca avea in el

Persoana care a luat portofelul refugiatului ucrainean a fost depistata de politisti. Este o femeie in varsta de 43 de ani. Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov anunta ca marti, 15 martie, au fost sesizati ca la un fast food din Buftea s-a intamplat un incident in care este implicat un refugiat ucrainean. "In jurul orei 17:42, am fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca la un restaurant de tip fast food, unui refugiat din Ucraina i-a fost sustrasa geanta. In urma ... citeste toata stirea