Un roman a vrut sa devina stapanul marcii "pui vegan": "Este o metafora care creeaza o combinatie fantezista"

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) a fost dat in judecata de un om de afaceri din industria carnii dupa ce a refuzat sa inregistreze marca "pui vegan". OSIM a castigat procesul de la Tribunalul Bucuresti, sentinta ramanand definitiva prin neatacare. Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti, un om de afaceri a dat in judecata OSIM pentru ca i-a refuzat inregistrarea marcii "pui vegan". Cererea de inregistrare a marcii a fost depusa la OSIM in februarie 2017. Dupa o ... citeste toata stirea