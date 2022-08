Un roman condamnat in cazul celor 39 de migranti vietnamezi gasiti morti intr-un parc industrial din Anglia, prins in Bucuresti VIDEO

Un roman in varsta de 48 de ani, cautat international, la solicitarea autoritatilor judiciare din Marea Britanie, care au emis un mandat european de arestare, in ancheta privind moartea a 39 de vietnamezi intr-un camion frigorific in Essex, in anul 2019, a fost prins miercuri in Bucuresti, si urmeaza sa fie extradat, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Miercuri "in Bucuresti, politistii Directiei de Investigatii Criminale - Serviciul Urmariri au depistat un barbat, de 48 de ... citeste toata stirea