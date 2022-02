Un roman din Marea Britanie, inchisoare pe viata dupa ce a atacat o femeie si a lasat-o sa moara, dezbracata, in tufisuri VIDEO

Un tanar roman care lucra in Marea Britanie a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viata dupa ce a urmarit o femeie care a coborat dintr-un autobuz, a atacat-o si a lasat-o sa moara, dezbracata, intr-un tufis. Valentin Lazar a atacat-o pe Maria Rawlings, 45 de ani, cu o bata de lemn in care erau incorporate cuie si un cutit, inainte de a o lasa fara haine intr-un tufis, in mai 2021,conform dailymail.co.uk.O autopsie a dezvaluit ca femeia a murit sugrumata. Ea a suferit, de asemenea, rani la ... citeste toata stirea