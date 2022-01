Un roman fara adapost din Italia, mort de Boboteaza, comemorat de italieni: A fost imposibil sa nu inveti ceva de la el, din seninatatea discursului si glumele lui

Marian Pipirea, un roman fara adapost care traia la Fano, in regiunea Marche, Italia, a murit in ziua de Boboteaza, pe 6 ianuarie, la varsta de 60 de ani. Intr-un articol comemorativ, presa locala are doar cuvinte de lauda la adresa romanului credincios si bun care i-a impresionat pe italieni. "Are o mare valoare pentru ca se masoara in ceea ce a lasat in urma si eu spun ca a fost ceva grozav. Am trecut pe langa locul unde statea el pe pasajul superior din punctul de plecare al pasarelei ... citeste toata stirea