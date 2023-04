Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a salutat alegerea lui Cosmin Dinescu, in functia de Sef al Misiunii UE in Republica Moldova (EU Partnership Mission - EUPM). Actualul ambasador al Romaniei la Vilnius a fost desemnat in aceasta functie ca urmare a unui proces de selectie organizat la nivelul Serviciului European de Actiune Externa.Conform unui comunicat de presa transmis de MinisteruL Afacerilor Externe, Misiunea EU Partnership Mission - EUPM a fost infiintata in baza unei decizii a ... citeste toata stirea