Un secretar de stat a lesinat in timpul sedintei de Guvern. Cristian Vasilcoiu, luat cu Salvarea

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 04 August 2022, ora 05:42 34 citiri

Secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, a lesinat in timpul sedintei de Guvern, fiind testat pozitiv la COVID-19. Politicianul a fost dus cu salvarea la Institutul Matei Bals.

Cristian Vasilcoiu a anuntat ca avea frisoane, dureri de cap si ca respira foarte greu. Secretarul de stat a primit primul ajutor de la ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pana in clipa in care a fost preluat de salvare si transportat la Institutul Matei Bals.

Cristian Vasilcoiu este vaccinat si a ...