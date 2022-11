Un senator a demisionat din Parlament: Am luat aceasta decizie din motive profesionale si personale

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 15 Noiembrie 2022, ora 10:30 16 citiri

Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a anuntat luni, in plen, ca demisioneaza din Parlament. In discursul sau, el le-a urat colegilor din coalitia de guvernare o colaborare "fructuoasa".

"Subsemnatul Novak Csaba Zoltan, senator in Circumscriptia electorala 28 Mures, incepand de astazi imi dau demisia din functia de senator. Va multumesc pentru ca in ultimii sase ani am fost coleg cu dumneavoastra. Coalitiei de guvernare ii doresc o colaborare fructuoasa si echilibrata si Opozitiei sa fie ...