Un sofer lasat fara permis a dat vina, la proces, pe elicopterul american aterizat fortat in Bucuresti

Un sofer din Bucuresti, lasat fara permis pentru ca a trecut pe rosu, a contestat sanctiunea in instanta, iar in proces a dat vina pe elicopterul american aterizat de urgenta in Piata Charles de Gaulle din capitala in iulie 2021. Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a pronuntat in 17 decembrie 2021 prima sentinta in dosarul in care un sofer din Bucuresti a contestat procesul-verbal prin care a fost amendat si i-a fost retinut permisul de conducere pentru ca a trecut pe rosu si a folosit un ... citeste toata stirea