Un sustinator USR a incendiat steagurile din fata Primariei Timisoara

Luni, 20 Iunie 2022

Tanarul sustinator AUR s-a suparat atat de tare pe conducerea USR din Timisoara, in persoana lui Dominic Fritz, motiv pentru care a luat decizia de a incedia steagurile din fata institutiei locale, in semn de protest.

Un sustinator AUR incendiaza steagurile Primariei Timisoara, din cauza edilului Dominic Fritz

Pe langa asta, actiunea sustinatorului AUR impotriva primarului USR a fost transmisa in direct, pe un cont de socializare. Un echipaj al pompierilor a intervenit la fata locului, insa ...