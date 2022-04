Un tanar arestat preventiv a evadat pe geam din sediul Sectiei 15 Politie

Un tanar de 19 ani, arestat preventiv, a evadat, pe geam, din sediul Sectiei 15 Politie din Bucuresti, unde era audiat intr-un dosar de furt calificat. El a fost prins dupa circa o ora, politistii facand cercetari pentru evadare. Totodata, se fac verificari in ceea ce priveste modul in care politistii si-au indeplinit atributiile. "La data de 11.04.2022, in jurul orei 11.30, un tanar de 19 ani, arestat preventiv, a evadat dintr-un birou al Sectiei 15 Politie, prin escaladarea unui geam, in timp ... citeste toata stirea