CFR Calatori anunta, luni, ca un tren cu peste 800 de refugiati din Ucraina se indreapta catre Bucuresti, sosirea fiind programata pentru ora 17.15. "In aceasta dimineata circula trenul CFR Calatori 12 605 cu 12 vagoane avand 870 de refugiatii la bord, sositi in tara cu un tren al Cailor Ferate Moldovene"; a transmis, luni, CFR Calatori.Plecarea din Iasi a fost la ora 10:20, sosirea in Bucuresti Nord fiind estimata in jurul orei 17:15.Cetatenii straini care provin din Ucraina calatoresc ... citeste toata stirea