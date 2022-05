Unde si cand se produc cele mai multe accidente rutiere in Romania

Doar 5% din accidentele rutiere din Romania au loc noaptea, cam 20% pe inserat, iar trei sferturi dintre ele "se intampla" pe timp de zi, in conditii de luminozitate deplina. De asemenea, doar un accident din 5 are loc pe carosabil "cu probleme" (umed sau inghetat), restul de 4 accidente din 5 au loc pe carosabil perfect uscat. Dupa zilele saptamanii, vinerea este cea mai riscanta, inregistrandu-se cele mai multe ciocniri pe sosea. Iar ca luni din an, august, iulie si septembrie sunt in topul ... citeste toata stirea