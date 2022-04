Unde si cum se poate calatori in Europa

Majoritatea tarilor au impus restrictii de calatorie in incercarea de a controla raspandirea COVID-19, dar odata cu intrarea in cel de-al treilea an al pandemiei si cu prevalenta variantei Omicron - care se raspandeste mult mai usor, dar provoaca forme mai blande de boala -, multe state au facut schimbari importante in materie de reguli, inclusiv in privinta masurilor de intrare in tara. Italia, de pilda, a renuntat la "starea de urgenta" la 31 martie, dar si-a prelungit restrictiile de ... citeste toata stirea