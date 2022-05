Ungurii fac legea in Romania! Decizia care surprinde pe toata lumea. Totul s-a aflat in plin razboi

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 16 Mai 2022

Statul maghiar a finantat, in Romania, in municipiul Miercurea Ciuc, constructia unei hale de productie a filialei unei firme din Ungaria. Aceasta este specializata in sisteme de automatizare pentru instalatiile de purificare a apei. Cu acest prilej, ministrul de Externe de la Budapesta, Szijjarto Peter, a sustinut un discurs in care a vorbit despre strangerea legaturilor dintre Ungaria si Romania. El a precizat ca cei in masura sa contribuie la acest lucru sunt romanii din tara vecina si ...