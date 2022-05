Ungurii forteaza nota. Un alt gest provocator la un eveniment din Alba Iulia. Reactia de necrezut a vicepremierului Kelemen Hunor

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, vicepremier in guvernul Romaniei, a sustinut un discurs, in week-end-ul trecut la o manifestare din Alba Iulia. Manifestarea, intitulata "Ziua unitatii reformate din Bazinul Carpatic" a fost organizata de Eparhia Reformata din Ardeal. Au fost invitati sa participe lideri ai UDMR, dar si a presedintele Ungariei, Katalin Novak.

Afisul evenimentului, postat si in spatele pupitrului de la care s-au sustintu discursurile oficiale, reprezenta harta stilizata a ...