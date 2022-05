Unica manastire din Romania care are trei altare. Povestea zbuciumata a bisericii din Campia Vlasiei VIDEO

La nici 20 kilometri de Bucuresti se afla singura manastire din tara care are trei altare si unica din Romania unde maicutele fac mobila. Lacasul de cult a fost ctitorit de boierii Samurcasi la 1800, in satul ilfovean Ciorogarla. Vornicul Constantin Samurcas era insurat cu Zinca, o stranepoata a domnitorului Constantin Brancoveanu. Manastirea Samurcasesti a fost infiintata in iunie 1808, de vornicul Constantin Samurcas, care a zidit-o pe mosia sa din satul Ciorogarla, cu putin timp inainte de a ... citeste toata stirea