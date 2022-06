Unitatea Europeana, in pericol de a se fisura din cauza razboiului din Ucraina. Cum vad romanii situatia - Sondaj ECFR

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 16 Iunie 2022, ora 05:42 33 citiri

Cel mai nou sondaj ECFR prezinta un decalaj in crestere intre cei care vor "pace" si cei care vor "dreptate" in cazul razboiului din Ucraina. Prima tabara este ingrijorata de faptul ca guvernele tarilor lor pun pe primul plan masurile impotriva Rusiei, in detrimentul luptei cu inflatia si criza nivelului de trai.

Totusi, in toata Europa, cei care invinovatesc Rusia pentru izbucnirea razboiului care o considera principalul obstacol in calea unui acord de pace sunt majoritari. In Romania, 58% ...