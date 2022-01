UPDATE A doua zi de greva la STB. Niciun autobuz, troleibuz si tramvai nu circula in Capitala, desi greva este ilegala

Haos in transportul public din Capitala, dupa ce, pentru a doua zi consecutiv, niciun sofer al STB nu a iesit pe traseu, in ciuda deciziei executorii de joi a Tribunalului Bucuresti care a stabilit ca greva este ilegala, iar circulatia trebuie reluata de indata. UPDATE: ce spune Adrian Crit, directorul STB, in a doua zi de greva "Suntem in aceeasi situatie ca ieri. Suntem deschisi dialogului, ne cerem scuze bucurestenilor. Imi cer eu scuze pentru actiunile acestor angajati. Bucurestenii nu au ... citeste toata stirea