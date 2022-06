Un barbat in varsta de circa 50 de ani a fost scos de ISU din apele raului Dambovita, in zona Eroilor din Capitala, dupa o interventie a echipajelor de de scafandri si SMURD. Barbatul a fost adus la mal in stop cardio-respirator, dar, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut fi salvat, iar medicii au declarat decesul. UPDATE 15.21 Medicii du declarat decesul, dupa ce victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare. ... citeste toata stirea