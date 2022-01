UPDATE Greva la STB. Transportul in comun de suprafata este paralizat in Capitala. Ce spune directorul companiei

Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele STB nu circula joi dimineata in Capitala, ca urmare a unei greve spontane a angajatilor companiei. Traficul la metrou se desfasoara normal. Din cauza cererii foarte mari, pretul curselor Uber si Bolt a crescut foarte mult in aceasta dimineata. UPDATE Directorul STB, Adrian Crit, a spus in cadrul unei conferinte: "Liderii de sindicat au speculat anumite aspecte si nu au luat in calcul situatia reala.Angajatii nostri au contract colectiv de munca valabil, ... citeste toata stirea