UPDATE Putin risca un al doilea front de lupta: Anuntul unui batalion cecen angajat de partea Ucrainei

Vladimir Putin s-ar putea confrunta cu un alt front de lupta, chiar in interiorul granitelor recunoscute ale Federatiei Ruse, in contextul in care un batalion cecen pregateste o noua tentativa de eliberare de sub stapanirea Kremlinului. In urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie, mai multi ceceni care se opun regimului Putin si satrapului pus de liderul de la Kremlin in micuta lor republica s-au alaturat fortelor ucrainene. "Cunoastem pozitiile inamicului, unde sunt bazele