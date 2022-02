UPDATE Soferul care a provocat un accident in Bucuresti avand o alcoolemie de 1,14 mg/l a fost arestat

Un sofer a fost arestat dupa ce a provocat un accident in Bucuresti, politistii stabilind ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultand o valoare de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat in urma testarii. De asemenea, el a prezentat un permis de conducere din Republica Moldova, care era fals. Barbatul a refuzat recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. UPDATE: Judecatorii au decis arestarea preventiva a soferului care a cauzat accidentul.Sambata dupa-amiaza, ... citeste toata stirea