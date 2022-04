UPDATE Un participant la un concert din Sectorul 1 ar fi folosit spray lacrimogen. O persoana a ajuns la spital cu stare de rau. Ce spun organizatorii evenimentului

Politia a anuntat ca in decursul noptii de sambata spre duminica, a fost sesizata cu privire la faptul ca un participant la un concert din Sectorul 1 ar fi folosit spray lacrimogen. In urma acestei actiuni, o persoana a ajuns la spital cu stari de rau. UPDATE Zeci de tineri care s-au adunat, sambata seara, la un concert organizat intr-un spatiu de pe strada Baiculesti din Bucuresti s-au imbrancit pentru a putea iesi din incinta, dupa ce o persoana a pulverizat in interior o substanta iritanta. ... citeste toata stirea