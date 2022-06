Urgenta strategica: scoaterea din criza a industriei romanesti de armament

La Bruxelles se discuta despre modernizarea industriei europene de armament, dar Romania nu se poate integra in acest program daca autoritatile de la Bucuresti nu identifica oportunitatile si nu investesc tintit, in functie de programele de inzestrare ale MApN, in uzinele de armament care sunt in moarte clinica In contextul razboiului din Ucraina, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, se discuta intre altele si despre modernizarea industriei europene de armament, ... citeste toata stirea