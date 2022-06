Urs vazut la 30 de kilometri de Bucuresti. Reactia ministrului Mediului VIDEO

Autoritatile din comuna Ciolpani, situata la aproximativ 30 de kilometri de Bucuresti, anunta ca un urs a fost vazut, atat joi cat si vineri, in zona localitatii, primarul din Ciolpani, Bogdan Cristian Calin, recomandand oamenilor care ajung in zona precautie, iar celor care vad animalul sa anunte politia si autoritatile locale. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca era de asteptat ca exemplare de urs sa ajunga in zonele de campie si ca nu exista motiv sa se intervina, "cat timp ursul nu ... citeste toata stirea