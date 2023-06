Update: Deputatii AUR au venit in Parlament cu pluovere negre pe care scria ca "sustinem greva profesorilor". Liderul AUR, George Simion, a intervenit in protestul organizat de USR si a dus pancartele acestora in biroul lui Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Pancartele au fost asezate anterior de deputatii USR in fata anticamerei lui Ciolacu.Profesorii au intrat in cea de-a opta zi de greva generala si protesteaza in mai multe orase din tara. Doar in Bucuresti peste 20.000 de ... citeste toata stirea