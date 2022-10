USR ii cere demisia lui Vasile Dincu, ministrul Apararii

Vineri, 14 Octombrie 2022

USR l-a chemat luni in Parlament pe ministrul Apararii, pentru a da explicatii cu privire la declaratiile sale in legatura cu razboiul din Ucraina, insa reprezentantii partidului

se asteapta ca pana atunci premierul Nicolae Ciuca sa-l demita pe acesta.

USR vrea demisia ministrului Vasile Dincu

Intr-un comunicat emis de USR, purtatorul de cuvant al partidului,

Ionut Mosteanu, a precizat ca are speranta ca Vasile Dincu nu va mai prinde ziua de luni, atunci cand ar trebui sa vina in Parlament la ...