USR sustine ca ancheta care il vizeaza pe Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, este comandat politic. Presedintele partidului, Catalin Drula, acuza PSD, PNL si serviciile secrete ca doresc sa distruga opozitia democrata. Dupa dosarul penal care il vizeaza pe Vlad Voiculescu va urma o alta ancheta impotriva lui Eugen Tomac, presedintele PMP.Intr-un discurs sustinut la partid, presedintele USR a spus ca "democratia in Romania e in pericol, iar statul de drept e calcat in picioare". El ... citeste toata stirea