Va fi razboi in Ucraina? Directorul Institutului Diplomatic Roman: Este doar o isterie mediatica

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 26 Ianuarie 2022, ora 05:42

Presedintele Klaus Iohannis a convocat CSAT pentru situatia de securitate din zona flancului estic al NATO, potrivit unui anunt recent al Administratiei Prezidentiale, care a precizat ca sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Esarii va avea loc miercuri, 26 ianuarie, la Palatul Cotroceni.

Specialistul in probleme de securitate nationala si directorul Institutului Diplomatic Roman Iulian Fota este de parere ca, in prezent, nu exista analize cu adevarat amenintatoare in ceea ce priveste o ...