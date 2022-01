Vaccinarea anti-Covid, in scadere continua: Doar 6.211 de persoane au primit prima doza

Sursa: Jurnalul National Sambata, 15 Ianuarie 2022, ora 05:37 34 citiri

Peste 24.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Dintre acestea, 6.211 s-au vaccinat cu prima doza.

24.843 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total 8.018.582 de persoane au fost imunizate de la inceputul campaniei cu o doza, iar 7.913.648 dintre acestea au schema completa de vaccinare. De asemenea, 2.207.441 de persoane au facut si doza a ...