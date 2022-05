Vasile Dincu, despre situatia Marii Negre. Autoritatile nu vor sa riste. "Traim cu totii vremuri extrem de grele"

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 13 Mai 2022

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, ca regiunea Marii Negre este in pericol din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina. Cu toate astea, autoritatile monitorizeaza fiecare zona in cazul in care atacurile vor ajunge spre Odesa.

Reuniunea Comandantilor Marinelor Militare din Europa (Chiefs of European Navies - CHENS), organizata de Fortele Navale Romane, s-a tinut miercuri si joi, la Bucuresti.

Potrivit Ministerului Apararii, in contextul actualelor provocari de securitate din spatiul maritim ...