Vasile Dincu, mesaj de Ziua Unirii: Cei bogati devin tot mai bogati, iar cei saraci se afunda

Ministru al Apararii Nationale din Romania, Vasile Dincu, a reamintit, de Ziua Unirii, realitatea din tara noastra. El a declarat ca majoritatea romanilor traiesc in saracie si ca bogatii profita si fac bani. Acesta i-a rugat pe cetateni sa fie mai uniti."In 24 ianuarie nu sarbatorim "Mica Unire" asa cum spun unii astazi, ci Unirea. Chiar daca pentru noi ardelenii inca nu venise timpul ca sa ne unim cu tara, evenimentul din 1859 are rolul de simbol si a reaprins in mintea si sufletul ... citeste toata stirea