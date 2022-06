Vasile Dincu: Nu exista niciun pericol pentru cei care isi petrec concediul pe litoralul Marii Negre

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atacata in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina si ca romanii care isi petrec concediul pe litoralul Marii Negre nu se afla in vreun pericol. Vasile Dincu a declarat, marti seara, la Digi24, ca nici Romania si nici o alta tara NATO nu este in pericol de a fi atacata, chiar daca conflictul dintre Rusia si Ucraina este la 50 de kilometri de granita cu tara noastra."Nu este ... citeste toata stirea