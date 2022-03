Vasile Dincu: Nu poti sa mobilizezi decat oamenii care sunt mobilizabili, adica cei care au facut stagiul militar

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar. Vasile Dincu a declarat la Digi24, luni seara, ca se pregateste un pachet de trei legi in procedura de urgenta, extrem de importante pentru Romania. "CSAT a stabilit ca facem un pachet de legi ... citeste toata stirea