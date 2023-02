Vasile Dincu: PSD va cere demisia ministrului Educatiei, Ligia Deca, daca nu revine asupra deciziei de a retrage atributiile lui Florin Lixandru

Vasile Dincu a transmis ca a constatat cu stupefactie un comportament greu de inteles al ministrului Educatiei, Ligia Deca, in ceea ce priveste atitudinea fata de partenerii de coalitie si fata de beneficiarii si actorii din sistemul educational: "La nivelul PSD am avut inca de la inceput dorinta de a lucra onest, intr-un efort partenerial comun, in grupurile stabilite la nivelul partidelor din coalitie, la optimizarea proiectelor de legi ale educatiei.Incercarea de a trece legile printr-o ... citeste toata stirea