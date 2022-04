Vasile Dincu raspunde la intrebarea zilei legat de Ucraina. "Nu am trimis arme in Ucraina. Ne-am focusat pe zona umanitara"

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 30 Aprilie 2022

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca pana in acest moment tara noastra nu a livrat echipament militar si arme catre Ucraina. El a precizat ca nici nu au fost primite cereri, in acest sens, din partea statului vecin. Vasile Dincu a precizat ca nu stie cum vor evolua lucrurile si care va fi situatia in viitorul apropiat.

"Nu avem in acest moment cereri in acest sens, in momentul acesta nu avem operatiuni de genul acesta. Sigur ca lucrurile evolueaza, vom vedea ce hotarari se iau si in ...