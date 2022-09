Vasile Dincu: Romania, tinta in razboiul hibrid al Moscovei. Ce face Rusia o data la 30 de zile

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu (PSD), a raspuns acuzatiilor formulate de Moscova, potrivit carora Romania trimite arme si echipamente militare in Ucraina. Vasile Dincu a vorbit la forumul Black Sea and Balkans Security. El a spus ca solicitarea Federatiei Ruse reprezinta o incercare de manipulare a opiniei publice, ca parte a razboiului de propaganda al Kremlinului.

"Din cand in cand, cam o data la 30 de zile, mai apare un purtator de cuvant care acuza Romania de diverse lucruri, ca ...