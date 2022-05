Vasile Dincu: Speram ca in viitor sa si producem in Romania submarine

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca Romania ar trebui sa achizitioneze submarine, deoarece Marea Neagra s-a aglomerat si "este plina de rechini". Dincu a explicat ca este important "sa ai lucrul tau". Vasile Dincu, citat de news.ro, a pus in evidenta slaba dotare a Marinei Romane in contextul actual de la Marea Neagra, care, conform declaratiei sale facute marti seara, la Realitatea Plus, dispune de un singur submarin si acela "scoala"."Delfinul e singurul ... citeste toata stirea