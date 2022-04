Vasile Dincu vrea sa aduca oameni tineri in Armata Romaniei: "Cred ca devine atractiva cariera de militar"

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 01 Aprilie 2022, ora 05:41 22 citiri

Ministrul Apararii, Vasile Dincu vrea sa atraga oameni tineri in Armata tarii, astfel ca extinde posibilitatea de inrolare voluntara a celor care doresc sa urmeze cariera militara, conform G4media.ro.

Vasile Dincu anunta ca intentioneaza sa aduca oameni tineri in Armata

"Sunt bucuros sa lansam in aceasta perioada si in viitor cateva oferte pentru a aduce voluntari in Armata Romana, in doua variante, atat voluntari in rezerva, cat si stagiul militar voluntar. Va aparea intr-o lege pe care o vom ...