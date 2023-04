Deputatul PSD, Nicolae Georgescu, a depus un proiect de lege in Senat. Acesta prevede ca autobuzele detinute si utilizate de o companie care presteaza servicii publice locale doar pe raza administrativ-teritoriala a unei singure localitati sa fie scutite de la plata rovinietei. Deputatul a explicat ca aceste consultari au durat cateva luni bune, dar in cele din urma a reusit sa faca acest demers care vine in sprijinul firmelor de transport local.Georgescu a mai adaugat ca transportul public in ... citeste toata stirea