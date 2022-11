Vesti proaste pentru pensionari de la Marcel Ciolacu. Majorarea din ianuarie ar putea fi ultima pana in 2070

Sambata, 19 Noiembrie 2022

El a facut o serie de afirmatii legate de pensii intr-o conferinta de presa pe care a sustinut-o la Resita. PSD va prelua guvernarea in luna mai, conform rotativei guvernamentale stabilite in coalitie, iar Marcel Ciolacu ar urma sa fie viitorul premier. Drept urmare el va fi responsabil cu urmatoarea majorare de pensii, dupa cea din ianuarie 2023.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu ameninta ca nu vor mai exista majorari de pensii daca nu va fi inlocuit plafonul de 9,4% din PIB, prevazut prin PNRR. In ...