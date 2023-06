Marcel Ciolacu si sotia sa, Roxana, sunt impreuna de peste 20 de ani si au impreuna un fiu pe nume Filip. Tanarul este student la medicina si in aceasta vara urmeaza sa se casatoreasca cu persoana iubita, un moment de mare importanta in viata lor.Cine este Roxana, sotia lui Marcel CiolacuRoxana Ciolacu, sotia liderului PSD Marcel Ciolacu, este o persoana care prefera discretia si evita lumina reflectoarelor. Ea are o licenta in chimie si activeaza ca inginer, fiind implicata in administrarea ... citeste toata stirea