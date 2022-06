Viata nestiuta a marelui comediant Constantin Tanase. Cui a lasat averea sa si ce i-ar fi adus sfarsitul

Actor de scena si de vodevil, o figura cheie in teatrul de revista romanesc si celebru cupletist, Constantin Tanase ramane un personaj fascinant. Putina lume stie ca marele comic era in realitate un timid, iar averea pe care a strans-o a impartit-o bisericilor si institutiilor de binefacere. In cartea sa "Viata de haz si de necaz a lui Constantin Tanase", Nicolae Carandino arata publicului o alta fata a marelui comediant. "Inapoia aparentelor de stralucire si de fast se ascunde o viata ... citeste toata stirea