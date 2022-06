Viceprimarul Capitalei: Spitalele Victor Babes, Colentina si Carol Davila, dotate cu ambulante de ultima generatie FOTO

Noua ambulante de ultima generatie, in valoare totala de un milion de euro, au intrat in dotarea spitalelor Victor Babes, Colentina si Carol Davila, a anuntat, marti, viceprimarul Horia Tomescu. "Toate cele 3 spitale au fost inca de la inceput in prima linie a luptei cu pandemia de COVID-19, iar de acum dispun de cate trei ambulante moderne, dotate la cele mai inalte standarde si capabile sa asigure pacientilor, in conditii optime, transportul si asistenta medicala de care au nevoie", a scris ... citeste toata stirea