Victor Ciutacu a dat marea lovitura! Romanii, cu ochii pe scandalul Basescu. Romania TV, audiente peste Antena 3

Surpriza totala in televiziune miercuri seara. Mai exact, in randul televiziunilor de stiri, acolo unde batalia se da intre Romania TV si Antena 3. Victor Ciutacu si Romania TV i-au luat fata lui Mihai Gadea si Antenei 3 pe publicul urban general.

Victor Ciutacu a dat marea lovitura!

De la ora 21.00, Victor Ciutacu a inceput o emisiune exploziva in care a fost dezbatuta decizia celor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta fostului presedinte, Traian Basescu. Actualul ...