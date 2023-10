Eurodeputatul PSD Victor Negrescu spune ca dupa alegerile europarlamentare Romania ar putea obtine portofoliile de Inalt Reprezentant pentru afaceri externe si comisar european pentru piata interna"Eu cred ca pe langa posibilitatea de a avea un comisar care sa ocupe aceasta demnitate de Inalt Reprezentant, un alt portofoliu bun pentru Romania ar fi comisarul responsabil de piata interna, in contextul in care piata interna reprezinta principala componenta unde Uniunea Europeana are autoritate ... citeste toata stirea