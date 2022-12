Victor Negrescu, europarlamentar PSD: "Marti este o zi cheie privind aderarea Romaniei la Schengen"

De mentionat ca decizia privind intrarea in Schengen a Romaniei si Bulgariei poate fi luata de o singura institutie: Consiliul UE, care reuneste reprezentantii statelor membre. Mai precis, decizia e luata in formatul Justitie si Afaceri Interne (JAI) a Consiliului UE, un format care se reuneste ministrii justitiei si ai afacerilor interne din toate statele membre ale UE.

Consiliul JAI se reuneste, de regula, o data la trei luni, iar urmatoarea sedinta e programata in luna martie 2023. ...